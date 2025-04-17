 ميانمار تطلق سراح نحو 4900 سجين للاحتفال بمناسبة العام التقليدي الجديد - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 2:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ميانمار تطلق سراح نحو 4900 سجين للاحتفال بمناسبة العام التقليدي الجديد

بانكوك - أب
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 11:12 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 11:15 ص

قرر رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار العفو عن نحو 4900 سجين بمناسبة العام التقليدي الجديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس، ولكن لم يتضح على الفور عدد المحتجزين السياسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم لمعارضتهم الحكم العسكري.

وذكرت شبكة ام ار تي في أن رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونج هلاينج عفا عن 4893 سجينا. وقالت الشبكة في بيان منفصل إنه سيتم الإفراج عن 13 أجنبيا وترحيلهم من ميانمار.

وتنص شروط الإفراج عن المحتجزين على أنهم إذا انتهكوا القانون مجددا سوف يتعين عليهم استكمال بقية فترة حكمهم الأصلية بالإضافة إلى أي أحكام جديدة.

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