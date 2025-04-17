وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بحلول عيد القيامة المجيد

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لقداستكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم على سيادتكم وعلى جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعيده دائماً بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".