مكتبة مصر العامة بالأقصر تستضيف المؤتمر الدولي الـ15 للاستدامة والسياحة والتراث

استضافت مكتبة مصر العامة في الأقصر فعاليات "المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث"، والذي نظمته مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، ومفوضية السياحة والسفر الأوروبية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي تقيمه منظمة اليونسكو في 18 إبريل من كل عام.

شهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبد الله عيسى الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وسهير قنديل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وخبراء السياحة والتراث من مصر والدول العربية والأجنبية.

وتناول المؤتمر عبر جلساته العلمية وورش العمل عدة محاور هامة، أبرزها: السياحة الثقافية، التحول الأخضر، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في السياحة المستدامة، الحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية، والتجارب الناجحة في السياحة البيئية والتراثية.

كما أقيم على هامش الفعاليات معرض للحرف التراثية ومعرض فني، في إطار دعم الصناعات الإبداعية والحفاظ على الهوية الثقافية.

ويُعد المؤتمر منصة علمية وثقافية متميزة تعزز من تبادل الخبرات بين الباحثين والمختصين في مجالات السياحة والتراث والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية متكاملة ومستدامة.