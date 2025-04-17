فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان في مسابقات وظائف وزارة النقل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف في عدة جهات تابعة لوزارة النقل، وذلك في إطار عدد من المسابقات المركزية.

تتمثل المسابقات في:

مسابقة شغل عدد (7) وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

مسابقة شغل عدد (6) وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

مسابقة شغل عدد (63) وظيفة بقطاع النقل النهري.

مسابقة شغل عدد (6) وظائف بقطاع النقل البحري واللوجستيات.

مسابقة لشغل عدد (1098) وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين الاستعلام عن موقفهم من القبول المبدئي وموعد الامتحان المقرر، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.