مقتل 3 أشخاص في هجوم على معسكرات حزب إيراني معارض شمالي العراق

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، مقتل 3 أشخاص في هجمات اتهم طهران بتنفيذها على معسكراته في محافظة أربيل شمالي العراق.

وقال الحزب، في بيان نشره الجمعة، إن معسكراته الواقعة في ناحية "بحركة" وقضاء "جومان" في أربيل، تعرضت للهجوم.

وأشار البيان، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الهجمات التي قال إن إيران نفذتها بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتعرضت معسكرات الحزب للهجوم أيضا يومي الأربعاء والخميس، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

ويقول الحزب إن هذه المعسكرات تضم عائلات مدنية.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت إيران وقف هجماتها في المنطقة عقب إعلان هدنة مؤقتة بينها وبين الولايات المتحدة، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار.

كما أعلنت إيران والولايات المتحدة، الأحد الماضي، انتهاء جولة مفاوضات في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المحادثات.

وأعلن البلدان في 8 أبريل الجاري هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، تمهيدا لمفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.