وفاة متسلقين هنديين وفقدان ثالث أيرلندي أعلى جبال نيبال

توفي اثنان من متسلقي الجبال الهنود، وفقد ثالث أيرلندي في جبلين في نيبال، وفقا لما قاله منظم رحلات اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من وفاة هنديين آخرين على جبل آخر.

وقال مينجما شيربا، رئيس شركة رحلات القمم السبعة في كاتماندو، إنه تم العثور على المتسلق الهندي رافي ثاكور وقد فارق الحياة داخل خيمته في المخيم الرابع، وهو أعلى مخيم على قمة إيفرست، بعد عودته من القمة أمس الخميس.

وأضاف شيربا أنه تم العثور على نارايان سينجه، عضو في فريق استكشاف بالجيش الهندي على جبل ماكالو، خامس أعلى قمة في العالم، متوفيا أمس الخميس أثناء نزوله من على القمة.

وقال شيربا إن فريقه من المرشدين للمرتفعات الشاهقة أطلقوا عملية بحث للعثور على المتسلق الأيرلندي شيموس شون لولس الذي كان يهبط من على الجبل بعد أن تسلق قمة إيفرست أمس الخميس.

وتوفي متسلقان هنديان آخران هذا الأسبوع على جبل كانجشينجونجا ثالث أعلى قمة في العالم.

يشار إلى أن المئات من المتسلقين يحاولون تسلق جبل إيفرست وقمم جبال الهيمالايا الأخرى خلال موسم التسلق في الربيع، الذي يمتد بين أبريل ومايو من كل عام.

ويلقي العديد من المتسلقين حتفهم خلال رحلاتهم في جبال نيبال كل عام.