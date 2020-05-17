تحدث توني أوليفيرا، المدير الفني السابق للأهلي، عن الفترة التي قضاها مدربًا للقلعة الحمراء.

وتولى أوليفيرا مهمة تدريب الأهلي موسم 2003-2004، ولكنه رحل سريعًا بعد 4 أشهر.

وقال أوليفيرا في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت»: "للأسف قضيت 4 أشهر فقط مع الأهلي، أعتقد أنني قضيت خلال الأربعة أشهر أوقاتًا طيبًا مع الأهلي".

وعن سبب فشله في الأهلي تابع: "لم يكن معي لاعبين على مستوى او تريكة مثلا، عندما تركت الفريق أتى لاعبون جيدون، آخرين مع أبو تريكة".

وتابع: "نعلم أن الأهلي يحتل المكانة الأولى في إفريقيا، حيث فاز بالعديد من الألقاب الإفريقية، قضيت وقتًا طيبًا في الأهلي لكني لم أحقق طموح جماهير الأهلي، كبطولة الدوري مثلا".

وواصل: "بعد الفوز على الزمالك في كأس السوبر، شعرت بحب الجماهير لي، كانوا يحبونني كثيرًا، حاولت خلال الأربعة أشهر أن أغرس أفكاري، وكيفية تدوير الكرة، لكن ما أقوله الآن كان منذ 17 عامًا، الأمور تغيرت لحد كبير في الوقت الحالي".

وعن جوزيه مدرب الأهلي السابق أتم: "جوزيه مدير فني استثنائي، سيستمر إلى الأبد في تاريخ كرة القدم المصرية، هو يحجب مصر وفاز ببطولات في مصر سواء إفريقية أم محلية".