رسالة من مهاجم بيرو بعد إصابته بكورونا

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أكد المهاجم البيروفي جيفرسون فارفان، لاعب لوكوموتيف موسكو، أنه في حالة جيدة وهادئ، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد في موسكو، حيث يخضع للحجر الصحي.

وذكر فارفان في رسالة على حسابه بشبكة (إنستجرام) "شكرا للجميع على رسائلكم وقلقكم، أشكر الله لأنني في حالة جيدة للغاية وقوي وهادئ".

وأوضح فارفان أنه يخضع للعزل في منزله، ولكنه سعيد بمشاهدة كرة القدم وممتن لأنه في حالة جيدة.

وأضاف "لنظل أقوياء، أركز على تحقيق أهدافي وعلى عودتي للملاعب، حتى نلتقي قريبا".

وكان رئيس مجلس إدارة لوكوموتيف موسكو، أناتولي ميشيرياكوف، قد أعلن السبت إصابة فارافان الذي يلعب بصفوف النادي الروسي منذ 2017 .

وأوضح أن اللاعب "لم يتعامل مع أحد" وأن النادي "يتبع كل توصيات الجهات المعنية عندما تعود التدريبات".

وبعد إعلان نبأ إصابة فارفان، نشر منتخب بيرو لكرة القدم تغريدة تمنى فيها "الشفاء العاجل" للمهاجم .