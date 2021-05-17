قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر استقبلت أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن، موضحًا أنها من لقاحي سينوفارم وأسترازينكا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة تستقبل مصر نحو 1400 لتر من لقاح سينوفاك للتصنيع المحلي، فضلًا عن 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم.

وأشار إلى تسلم مصر نحو 1.9 مليون جرعة من اللقاحات التي يوفرها التحالف الدولي «كوفاكس» مع بداية شهر يونيه المقبل، إضافة إلى مليوني جرعة من لقاح سينوفاك، ذاكرًا أن مصر استقبلت 1.3 مليون جرعة من كوفاكس و500 ألف جرعة أخرين من لقاح سينوفاك خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر أن مصر تعاقدت على لقاح سبوتنك الروسي، وفي انتظار تدفقات الـ 10 ملايين جرعة المتعاقد عليها منه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى توريد جرعات من لقاح جونسون آند جونسون خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وعن الاتفاق مع اتحاد الصناعات لتطعيم العاملين في المصانع ضد كورونا، أوضح أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة تواصلت مع رئيس اتحاد الصناعات وتم الاتفاق على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات يقدم من خلالها خدمة التطعيم للعاملين في كل المجماعات الصناعية.

ولفت إلى توفير قوافل تابعة لوزارة الصحة تتمركز عند أماكن صرف المعاشات لمدة 3 أيام لتطعيم أصحاب المعاشات، للتسهيل على المواطنين.



