عميد معهد دول حوض النيل: زيارة الرئيس السيسي لباريس تدعم السودان والقارة السمراء

صرح الدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل جامعة الفيوم، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية لدعم إعمار السودان والتنمية الأفريقية والحث على توجيه الاستثمارات للمنطقة ومساندة القضية الفلسطينية.

كما أن زيارة الرئيس السيسى، تأتى فى ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التي تربط البلدين، وفى الوقت ذاته تلعب القاهرة دورًا فاعلًا لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان على الصعيدين الإقليمى والدولى، والذى يرجع للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

وعن أهمية الزيارة، أكد غلاب أنها جاءت في توقيت هام وحاسم، وخاصة في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية من أحداث، ويؤكد مكانة مصر على الساحة العربية والدولية، إضافة إلى القمة التي يعقدها الرئيس السيسى خلال هذه الزيارة مع الرئيس الفرنسى ماكرون.

وأشاد عميد معهد دول النيل بالفيوم بالقضايا المهمة التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى في العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خاصة تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة وتأكيد التوافق بين القاهرة والخرطوم حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.