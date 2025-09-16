رئيس الوزراء: الإصلاحات صعبة والمواطنين تحملوا معنا كثيرا

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تساؤلات المواطنين بشأن عدم الشعور بالتحسن في الظروف المعيشية، رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء: «نعلم أن الإصلاحات صعبة والمواطنين تحملوا معنا كثيرًا، لكن لو استعرضنا ما حدث في الدولة خلال الفترة الأخيرة ورؤية القيادة السياسية، نجد تحسنًا كبيرًا في قطاعات مختلفة».

وأشار إلى حجم التنمية الكبير في قطاع الإسكان، والقضاء على المناطق غير الآمنة التي كانت «سُبة في جبين المواطن».

ولفت إلى نقل 300 ألف أسرة، بعدد 1.5 مليون مواطن مصري، إلى مناطق إنسانية على مستوى عالٍ للغاية، مشيرًا إلى أن تلك التجربة تُدرّس في العالم كله.

واستشهد بمشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية، مؤكدًا أن حجم شبكات الطرق والبنية الأساسية في النقل الجماعي تشهد «طفرة حقيقية».

وأفاد بأن مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج «تكافل وكرامة» امتدت لـ7 ملايين أسرة مصرية.

وبالحديث عن مجال الصحة، ذكر أن مصر نجحت في أن تكون من أقل دول العالم إصابة بفيروس سي، كما حققت نجاحات في القضاء على قوائم الانتظار.

وأكمل: «استطعنا إجراء عمليات جراحية كزرع كبد وكلى وقلب مفتوح وتدخلات جراحية مختلفة لأكثر من 2.8 مليون مواطن».