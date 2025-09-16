تميل إدارة النادي الأهلي لاختيار روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لتدريب الفريق الأول، خلال الفترة القادمة، عن أورس فيشر، المدير الفني السابق ليونيون برلين الألماني.

ويأتي تفضيل الأهلي لاختيار روي فيتوريا لتدريب الفريق، لعدة أسباب، أبرزها هو إمكانية توليه قيادة الأحمر بشكل فوري، بعد إتمام التعاقد معه، وذلك نظرًا لدرايته الكاملة بتفاصيل الدوري المصري، ولاعبي الأهلي، على وجه التحديد.

وتمثل خطوة تدريب فيتوريا لمنتخب مصر قبل حوالي موسمين فقط، ومعرفته بإمكانيات وشخصية اللاعب المصري، بجانب درايته بتفاصيل الكرة الإفريقية عاملًا مهمًا جدًا لإدارة الأهلي.

كما أن راتب البرتغالي فيتوريا الذي ينخفض بحوالي 100 ألف دولار شهريًا عن الراتب المتوقع لأورس فيشر، عاملًا جذابًا لإدارة النادي الأهلي لإتمام التعاقد مع المدرب السابق لنادي باناثينايكوس اليوناني.

أيضًا، أبدى روي فيتوريا مرونة أكبر في فكرة العودة للتدريب في إفريقيا وتحديدًا في مصر، عكس المدرب السويسري، أورس فيشر، الذي يفضل الانتظار قبل التوقيع مع الأهلي، تحسبًا لإمكانية وصول عرض أوروبي جديد، خلال الأيام القادمة.