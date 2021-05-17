الرئيس السيسي: الوضع الحالي في غزة يحتاج وقف العنف والأعمال القتالية بشكل عاجل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الوضع الحالي في قطاع غزة يحتاج بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح وقف العنف والأعمال القتالية.

وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات إعلامية مساء اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، "أن مصر تبذل جهودا دائما في هذا الإطار، والأمل الآن يتمثل في التحرك الجماعي لإنهاء حالة العنف".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و ١٨ مايو الجاري على التوالي.