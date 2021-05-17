 بلينكن: واشنطن طلبت توضيحا من إسرائيل حول قصف بناية تضم مكاتب إعلامية - بوابة الشروق
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بلينكن: واشنطن طلبت توضيحا من إسرائيل حول قصف بناية تضم مكاتب إعلامية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:36 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:36 م

أعلن وزير الخارجي الأمريكي انطوني بلينكن، الإثنين، أن بلاده طلبت توضيحا من إسرائيل حول قصف الأخيرة مبنى يضم مكاتب لوكالات إعلامية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة ضمان إسرائيل عدم التعرض للمدنيين خلال العمليات الجارية في القطاع.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، "أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه للسلطات الإسرائيلية بشأن قصف البناية الإعلامية في غزة، وأكد ضرورة حماية الصحافيين، وطلبنا تبريرا لما حصل"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

وأكد بلينكن أن "إسرائيل لديها مسؤولية لحماية المدنيين مع الاحتفاظ بالحق في الدفاع عن نفسها".

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وقبل يومين قصف الجيش الإسرائيلي بناية في قطاع غزة تضم مكاتب صحافية وإعلامية عدة، بينها مكتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء.

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