مبعوث أممي واليونيسف يدعيان لحماية المدنيين والأطفال الفلسطينيين

دعا المبعوث الأمم الخاص الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) "تيد شيبان" إلى حماية المدنيين، والأطفال الفلسطينيين، عقب مقتل ثمانية أطفال فلسطينيين في قطاع غزة جراء غارات جوية إسرائيلية.

ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعرب وينسلاند، عن خوفه من الغارة الجوية الإسرائيلية على غزة التي أدت إلى مقتل ثمانية أطفال فلسطينيين، وقال: "لقد روعني الحادث المُرعب في مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته 8 أطفال فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية."

وأعرب المنسق الخاص عن الحزن على فقدان أرواح الأطفال، قائلا: "لا يزال الأطفال ضحايا لهذا التصعيد المميت ويجب ألا يكون الأطفال هدفا للعنف ويجب ألا يتعرضوا للأذى. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية الآن".

وبحسب بيان صادر عن "تيد شيبان"، فقد ارتفع عدد الأطفال الذين قُتلوا في فلسطين منذ 10 مايو الجاري إلى 40 طفلا على الأقل وأن أعمارهم تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 17 سنة، أكثر من نصفهم دون العاشرة من العمر".

وقال شيبان إنه "خلال الأسبوع الماضي، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قُتل طفل يبلغ من العمر 16 عاما وأصيب 54 طفلاً فلسطينيا على الأقل، اعتُقل 26 طفلا منذ 7 مايو الجاري".

ودعا، جميع الأطراف إلى وقف التصعيد قائلا: "يتعين على جميع الأطراف التراجع وإنهاء العنف يقع على جميع الأطراف ويجب الالتزام بحماية المدنيين - وخاصة الأطفال - وتسهيل الوصول الإنساني وأنه لن تُعالج الأسباب الكامنة وراء هذا العنف من خلال المزيد من العنف".