قادة بريطانيا يدعون إلى توخي الحذر مع رفع المزيد من القيود اليوم

على الرغم من رفع المزيد من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اليوم الاثنين ، واصل القادة في اسكتلندا وإنجلترا حث المواطنين على توخي الحذر في سلوكهم بعد ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الهندية المتحورة من الفيروس الفتاك.



وكتبت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجيون في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "هذه لحظة طال انتظارها ولكن تذكروا أن الفيروس لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، لذا يرجى الاستمرار في توخي الحذر والحرص الشديد".



وأعلنت ايرلندا الشمالية النظر فى قيودها فى وقت لاحق من هذا الاسبوع بهدف تخفيف قيود مماثلة اعتبارا من يوم الاثنين القادم .



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يجب أخذ الخطوة التالية للخروج من إجراءات الإغلاق، "بجرعة كبيرة من الحذر".



وفي حين أعادت الحانات والمطاعم في انكلترا وويلز فتح مناطق الجلوس في الأماكن المغلقة للمرة الأولى منذ أشهر اليوم الاثنين، أصبح من الممكن الآن في الأماكن الاسكتلندية، حيث كان هذا الأمر مسموحا به بالفعل ، تقديم الكحول بالداخل مرة أخرى.



ويمكن لمجموعات أكبر من الناس في إنجلترا واسكتلندا وويلز الالتقاء اجتماعيا أيضا، ففي الداخل يصل الحد الأقصى في إنكلترا الآن إلى ستة أشخاص أو أسرتين؛ ويصل الحد الأقصى في إنكلترا في الهواء الطلق إلى 30 شخصا.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أنه بينما يتم تخفيف الحظر المفروض على رحلات السفر الدولية والاختلاط بين الأسر في الداخل، بدأ التطبيق الالكتروني الخاص بـ "إدارة الصحة الوطنية" في إظهار حالة الأفراد من حيث تلقيهم اللقاح.



ويعد حصول الافراد على اللقاح خطوة مهمة لتطوير ما يسمى بجوازات السفر الخاصة بالحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي ستكون أساسية لتمكين الاشخاص من القيام برحلات للخارج.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه جرى إعطاء 7ر56 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 519 ألفا و423 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، شهرين.



وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 21 أسبوعا



وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 47ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و941 حالة حتى الآن.