ميرتس: حان الوقت لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار في غزة

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الوقت حان لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

ودعا في كلمة بالبرلمان الألماني إلى التعامل بشكل إنساني مع الفلسطينيين في غزة، وعلى رأسهم النساء والأطفال والمسنون.

وقال ميرتس: "الآن، اليوم، حان الوقت لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وعن الصراع بين طهران وتل أبيب، شدد المستشار الألماني على حق الأخيرة في الوجود والدفاع عن أمن الإسرائيليين.

وأضاف أنه منذ سنوات كان هدف النظام في إيران "القضاء على دولة إسرائيل"، معتبرا أن "قضيتنا الوطنية هي الدفاع عن وجود دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن طهران "مولت وسلحت حماس وحزب الله والحوثيين"، لافتا إلى أن النظام الإيراني "يزعزع" استقرار الشرق الأوسط بأسره منذ عشرات السنين.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا عسكريا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع "صمود" إيران وخسائر إسرائيل، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الاستراتيجية، مدعية أن البرنامج النووي الإيراني "انتهى"، ثم أعلنت في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.