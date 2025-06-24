بزشكيان يشكر آل نهيان هاتفيا لتضامنه مع إيران ضد عدوان إسرائيل

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أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، عن شكره لنظيره الإماراتي لتضامن أبو ظبي مع طهران في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه آل نهيان من بزشكيان، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد آل نهيان خلال الاتصال "ترحيب دولة الإمارات بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل".

وأعرب عن أمله "أن يشكل الاتفاق أساسا لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد على "أهمية توفير أسباب نجاح الاتفاق، لما فيه الخير لجميع دول المنطقة وشعوبها".

فيما عبَّر بزكشيان عن شكره لآل نهيان "لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الاستهداف العسكري الإسرائيلي لأراضيها"، وفق البيان.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، مما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع تماسك إيران وخسائر إسرائيل، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الألد لها، ومثّل عدوان إسرائيل الأخير إيران على انتقالا من "حرب ظل" دامت لعقود، عبر تفجيرات واغتيالات دامت لعقود، إلى حرب هجينة مفتوحة غبر مسبوقة بينهما.