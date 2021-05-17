دبي ترفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تحديثات للإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارة، في إطار عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف فيما يتعلق بجائحة كورونا.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تشمل القواعد العامة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة ويبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم الاثنين رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100% مع الاستمرار في تأكيد ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة استخدام الكمامة الطبية.

وفيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، فقد نصت الإجراءات على ضرورة الالتزام بتواجد عشرة أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، كذلك الالتزام بتواجد ستة أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي كحد أقصى.

وشملت الإجراءات المُحدّثة كذلك السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وبشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح كورونا، إضافة إلى السماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقا مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة لجميع المتواجدين في المكان.

واعتمدت اللجنة العليا السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وفقاً للاشتراطات المُعلنة سابقاً على أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح كورونا، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد اعتبارا من اليوم.

واعتمدت اللجنة السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح كورونا والالتزام بـ 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان على ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة.