قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الحكومة الانتقالية تؤكد على التزامها بكل المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان، واحترام المبادئ الأساسية للصداقة والتعاون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلًا عن المساهمة الفاعلة في ترقية التعاون الإقليمي والدولي وانتهاج سياسات حسن الجوار.

وأكد البرهان، خلال كلمة له بمؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، مساء الاثنين، أن «السودان بلد داعم للسلام»، مشيرًا إلى أنه «يدعو إلى انتهاج التفاوض لحل الخلافات، خاصة مع الجارة الإثيوبية في قضية سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وفق القانون الدولي».

وجدد تأكيده على أن السودان حريص على وحدة وسلامة أراضيه وسيادته على حدوده المعترف بها دوليا، قائلًا إنه حريص على أمن واستقرار إثيوبيا ومبادئ التعاون الإقليمي والدولي، خاصة المعاهدات الأمنية، مثل جهود مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و ١٨ مايو الجاري على التوالي.