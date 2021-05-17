مطار الملك عبدالله بالسعودية يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان السعودية، تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأكد مدير المطار مبارك بن محمد الشهراني، في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، مغادرة أكثر من 92 مسافرا على متن الطائرة، بينهم 23 مواطنا ممن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين، المتمثلة في أن يكون المسافر محصن بجرعتين، أو محصن بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوما بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العينة.