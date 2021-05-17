مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران توقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى الخميس المقبل

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء رحلاتها إلى مطار بن جوريون في إسرائيل حتى يوم الخميس المقبل.



وقال متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا في فرانكفورت اليوم الاثنين، إنه لن تكون هناك رحلات طيران لشركات المجموعة لوفتهانزا وسويس اير والخطوط الجوية النمساوية حتى يوم الخميس المقبل.



وأضاف المتحدث أن من المتوقع أن تعاود المجموعة رحلاتها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.



وجرت العادة أن تسير مجموعة لوفتهانزا 19 رحلة أسبوعيا إلى إسرائيل، وتسير العلامة المركزية 11 رحلة ذهاب وإياب.



كانت العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها بسبب استمرار القصف الصاروخي القادم من قطاع غزة والضربات الإسرائيلية على القطاع منذ العاشر من الشهر الجاري.