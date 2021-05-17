بايدن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون سويا العيش في أمن وسلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو، مساء الأحد، إن الفلسطينيين والإسرائيليين "يستحقون سويا العيش في أمن وسلام".

وأوضح في تسجيل مصور تم بثه يوم الأحد بمناسبة عيد الفطر: "نعتقد أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على قدم المساواة العيش في سلم وأمان، والتمتع بقدر متساو من الحرية والازدهار والديمقراطية".

وأضاف: "ستستمر إدارتي في التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم من الشركاء الإقليميين للعمل نحو تهدئة مستدامة".

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.