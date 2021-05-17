 الكاظمي وروحاني يتفقان على مواصلة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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الكاظمي وروحاني يتفقان على مواصلة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية

حسن روحاني
حسن روحاني
بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 8:03 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 8:03 م
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أهمية مواصلة التحرك الجاد نصرةً للقضية الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بحثا خلاله آخر الجهود المبذولة لاستئصال فلول داعش الإرهابية، وتأكيد الدعم الإيراني للعراق في حربه ضد الإرهاب بما يوطد أمنه واستقراره.

وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا على أهمية مواصلة التحرك الجاد لتأكيد الموقف الثابت نصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية انسانية عادلة".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا ضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي لدعم فلسطين ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستذكرين المواقف التاريخية لدول المنطقة وشعوبها في التضحية دفاعا عن الحق الفلسطيني، التي تمتد الى فترات مبكرة من عمر الصراع"، مبينا أن "الكاظمي لفت الى أن العراق أجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية".

من جانبه، أشاد روحاني "بمواقف العراق ودوره الإيجابي والدولي في المنطقة بما يعمل على تهدئة النزاعات وتدعيم الاستقرار".

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