قبرص تعيد عشرات المهاجرين إلى لبنان

أعادت قبرص 56 مهاجرا إلى لبنان، بعد وصولهم إلى الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ​​في مطلع الأسبوع، بحسب ما ذكره راديو قبرص الحكومي اليوم الإثنين.



ولم يتم الكشف رسميا عن جنسيات المهاجرين الذين تم اعتراضهم عندما اقتربوا من ساحل قبرص أمس الأحد، إلا أن وسائل إعلام قبرصية ذكرت أنهم جميعا من سوريا.



وأفادت التقارير بأنهم أُعيدوا على نفس القارب الذي وصلوا على متنه.



ويشار إلى أن الواقعة هي الثالثة منذ ثمانية أشهر، التي تقوم فيها قبرص - العضو في الاتحاد الأوروبي - بإعادة مجموعة من المهاجرين فور وصولهم.



وصرح وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس مرارا بأن لبنان هي دولة ثالثة آمنة، وأن إعادة المهاجرين يتم بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية.



كما أكدت الحكومة في نيقوسيا مرارا أن مخيمات اللاجئين في الجزيرة الصغيرة مكتظة.