 بولندا تتوقع الحصول على أول دفعة مساعدة أوروبية خلال النصف الثاني من العام - بوابة الشروق
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بولندا تتوقع الحصول على أول دفعة مساعدة أوروبية خلال النصف الثاني من العام

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 11:27 ص

قال وزير التنمية البولندي فالديمار بودا لشبكة " تي في بي وان" العامة إن بولندا تتوقع الحصول على أول دفعة أوروبية لمساعدتها على التعافي في النصف الثاني من هذا العام، حيث من المرجح أن تبلغ قيمة هذه الدفعة نحو 17 مليار زلوتي (الدولار يساوي 4.4 زلوتي).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بودا قوله إن الحكومة تدرس تمديد العمل بإجراءات مواجهة التضخم لما بعد الربع الأول، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء هو من له القول الفصل في هذه المسألة.

وأشار بودا إلى أن بولندا لا تتجه إلى ركود اقتصادي مصحوب بالتضخم، موضحا أن ارتفاع الاسعار يرجع إلى الحرب في أوكرانيا.

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