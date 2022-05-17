بايدن يعتزم التحدث في مدينة بافلو في أعقاب جريمة قتل جماعي عنصرية

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التركيز مجددا على الرسالة التي وجهها خلال حملته الانتخابية مع سعيه لمواساة مدينة جديدة مزقتها جريمة قتل عنصرية عنيفة.

وقالت مسؤولة في البيت الأبيض إن الرئيس سيصف جريمة القتل الجماعي التي وقعت يوم السبت الماضي في مدينة بوفالو بولاية نيويورك بأنها اختبار "لروح أمتنا".

وقدم بايدن وزوجته جيل واجب العزاء في مراسم مؤقتة أمام متجر "توبس فريندلي ماركتس" الذي شهد قيام رجل أبيض بقتل 10 أشخاص في حي تقطنه اغلبية سوداء.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس بايدن كلمة في مركز اجتماعي، حيث يتوقع أن يدين جريمة إطلاق النار ويدعو الأمريكيين إلى رفض العنصرية ويحث الكونجرس على تمرير قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأسلحة، وفقا للبيت الأبيض.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئيس قبل الوصول إلى نيويورك إن الرئيس سيدين إطلاق النار باعتباره عملا "إرهابيا تم بدافع إيديولوجية بغيضة ومنحرفة تمزق روح الأمة".