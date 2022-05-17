شركة السكك الحديدية الألمانية تساعد في نقل صادرات الحبوب من أوكرانيا

أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات نقل صادرات الحبوب من أوكرانيا بمساعدة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وأوضح الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر أن شركة نقل البضائع "دي بي كارجو" التابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية بصدد إنشاء "جسر للسكك الحديدية" لنقل كميات كبيرة من المنتجات الزراعية مستقبلا إلى موانئ على بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر أن المساعدة بدأت بالفعل وأن "دي بي كارجو" تقوم بالنقل من أوكرانيا بتكليف من مصدري حبوب من القطاع الخاص.

من جانبه، قال رئيس شركة "دويتشه بان" ريشارد لوتس إن ما يتراوح بين قطارين إلى ثلاثة قطارات تقوم يوميا بالنقل من أوكرانيا عبر بولندا ومحطات مناسبة إلى غرب أوروبا.

يأتي ذلك على خلفية وقف تصدير الحبوب عبر الموانئ البحرية لأوكرانيا بسبب الحرب الروسية على البلاد، ويهدد هذا الوضع بالدرجة الأولى توريدات الحبوب إلى شمال افريقيا وآسيا الأمر الذي تسبب في مخاوف من ظهور مشاكل في إمدادات المواد الغذائية.

كانت المفوضة الأوروبية للنقل ادينا فالين أوضحت مؤخرا أن هناك حاجة ماسة لنقل 20 مليون طن حبوب من أوكرانيا، وكانت المفوضية طرحت خطة عمل لإخراج الصادرات عبر ما يسمى بـ "مسارات التضامن" عن طريق البر.