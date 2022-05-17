 فرنسا تسجل 5951 إصابة جديدة بكورونا و203 حالات وفاة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مايو 2022 9:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تسجل 5951 إصابة جديدة بكورونا و203 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:13 ص

سجلت فرنسا 5951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و203 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و381 ألفا و85 إصابة، والوفيات إلى 148 ألفا و516 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و30 ألفا و463 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك