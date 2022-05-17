قرر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، بناءً على اقتراح من الحكومة الفنلندية، إخطار منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) رسميا باهتمام بلاده بالمشاركة في محادثات الانضمام إلى الحلف، معلنا تعيين وفدًا للمشاركة في محادثات الانضمام للناتو.

وبحسب بيان صحفي نشره موقع الحكومة الفنلندية، يأتي إعلان الرئيس الفنلندي عن اهتمام بلاده رسميا بالانضمام إلى الناتو والمشاركة في محادثات الانضمام، عبر رسالة يتم توقيعها من قبل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو وسيتم تسليمها إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج. وسيترأس الوفد الفنلندي وزير الخارجية، بيكا هافيستو، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس الفنلندي، وسيشغل وزير الدفاع أنتي كاكونن منصب الرئيس المناوب للوفد، ويضم الوفد أيضا عدد من كبار المسئولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة المالية.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تشمل محادثات الانضمام للناتو، القضايا السياسية والقانونية والمتعلقة بالموارد وأمن المعلومات والدفاع والقضايا العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الفنلندي، وافق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لصالح انضمام فنلندا إلى حلف الناتو. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 188 عضوا في البرلمان لصالح الانضمام إلى الناتو، من أصل 200 عضو.

وصوت 8 نواب ضد انضمام البلاد إلى حلف الناتو، ومن المفترض أن يتم مناقشة القرار حكوميا عقب موافقة البرلمان، وبعد مناقشة الحكومة، يتم تقديم المقترح بشكل رسمي إلى الرئيس الفنلندي.

ويضم حلف شمال الأطلسي «الناتو» 30 دولة حتى الآن، وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن نظيره الفنلندي من أن العلاقات بين الدولتين الجارتين قد "تتأثر سلبا" إذا ما مضت فنلندا قدما في خططها للتقدم من أجل الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).