 الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد وينتظر الزمالك - بوابة الشروق
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الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد وينتظر الزمالك

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 6:35 م

تأهل لفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لنهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.

وفاز الأهلي على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-28 ليتأهل لنهائي البطولة وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني في النهائي الذي يقام الخميس .

وحسم الفريق تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي البطولة، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.


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