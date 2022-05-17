الأهلي يتأهل لنهائي كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد وينتظر الزمالك

تأهل لفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لنهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.

وفاز الأهلي على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-28 ليتأهل لنهائي البطولة وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني في النهائي الذي يقام الخميس .

وحسم الفريق تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي البطولة، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.