مركز السينما العربية يشارك في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي

يعود مركز السينما العربية إلى مهرجان كان السينمائي للدورة التاسعة على التوالي، ويستهل المركز أنشطته بالإصدار الـ19 من مجلة السينما العربية التي يرأس تحريرها الخبير السينمائي الأميركي كولن براون.

ويتضمن الإصدار الترشيحات النهائية لجوائز النقاد للسينما العربية، والناقدين الفائزين بـجائزة الإنجاز النقدي لعام 2023، ملف الـ101 شخصية الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال السنة الماضية، وسلسلة تقارير مدعومة بالبيانات عن مؤشرات صناعة السينا والترفيه في العالم العربي خلال عام 2022. والعدد متاح على موقع سوق الفيلم التابع لمهرجان كان السينمائي.

https://marchedufilm.online/?redirect_to=%2Fpress-rack%2F&state1&0

تضم النسخة السابعة من جوائز النقاد، الأفلام العربية التي عرضت خلال 2022 بالمهرجانات الدولية والتي شاهدتها لجنة التحكيم المكونة من 193 ناقداً من 72 بلد حول العالم، كما منح المركز جائزة الإنجاز النقدي لكل من الناقد الفرنسي أوليفيه بارليه الذي يشارك في العدد بمقال: كل تطور جديد في الفنون البصرية يخلق مساحة جديدة للنقد لملئها، والناقدة المصرية صفاء الليثي والتي تشارك بمقال النقد كتجربة إبداعية.

ويضم العدد الإصدار الخامس من قائمة الـ101 شخصية الأكثر تأثيراً في صناعة السينما بالعالم العربي والتي شهدت تغيرات كبيرة في أسماء المخرجين والنجوم المنضمين لها، وكذلك أعضاء الفريق الفني خلف الكاميرا من مؤلفين ومديري تصوير وفناني مونتاج ومصممي أزياء.

تحت عنوان بوابتك إلى المنطقة يقدم العدد ملف خاص عن أحدث التطورات التي تشهدها مدينة نيوم التي يتم بناؤها في المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لأحدث مرافق السينما والتلفزيون لتلبية الطلب المتزايد من المنتجين الإقليميين والدوليين.

وبمناسبة احتفال الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعشرين سنة على انطلاق أنشطتها هذا العام، يضم العدد تقريراً مفصلاً عن الأنشطة والجهود التي تبذلها الهيئة لدعم صناعة السينما في الأردن والوطن العربي، بالإضافة إلى الاحتفاء بالإنجاز التاريخي للسينما الأردنية بمشاركة فيلم إنشالله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد في قسم أسبوع النقاد بالدورة 76 لمهرجان كان.

هذا بجانب الأبواب المنتظمة بكل عدد، مثل التواجد العربي في مهرجان كان السينمائي 2022، وملفات عن إنجازات شركاء مركز السينما العربية خلال العام الماضي، وتحديثات لأعمال كل شركاء المركز خلال نفس الفترة.

قال كولن براون رئيس تحرير مجلة السينما العربية: "نادراً ما تعرض الأفلام العربية في جميع أقسام مهرجان كان السينمائي، ولكن هذا العام يعتبر استثناء، ولهذا رأينا أن يكون هذا العدد استثنائيا كذلك في تغطيته لأبرز تطورات المشهد السينمائي العربي على نطاق واسع يشمل كافة جوانب وعناصر الصناعة".

ومن جانبهما قال علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية: "بما إننا نشهد زيادة في التمثيل العربي في مهرجان كان هذا العام، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نطلق الإصدار التاسع عشر من مجلة السينما العربية المخصصة لتكريم الإنجازات الرائعة للسينما العربية. هذا العدد من المجلة هو أحد أهم الإصدارات حيث يضم مجموعة واسعة من التقارير حول الفاعلين الرئيسيين في الصناعة، بالإضافة إلى البيانات والحقائق والأرقام الحيوية التي تحدد المشهد السينمائي العربي اليوم".