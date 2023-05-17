مصيف بلطيم يستعد لاستقبال أكثر من 3 ملايين مصطف بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية لاستقبال موسم الصيف الذي يتضمن توافد ملايين الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن المصيف شهد أعمال تطوير بمداخل مصيف بلطيم، شملت رفع الطبقات المتهالكة من المداخل، وإعادة تركيب مادة الأكريليك على كامل المداخل مع عمل كلمات ترحيبية بالحروف البارزة المضيئة، وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة المداخل ضمن أعمال تطوير المدينة، مع سرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل بداية موسم الصيف.

وأضاف أنه جرى رصف عدد كبير من شواطئ المصيف بمادة «الباور سن»، ورفع الأسفلت المتهالك، ووضع الطبقة الأسمنتية، ورفع الطوب الفرعوني والبلاط والبلدورات المتهالكة، وإعادة تركيب بلاط إنترلوك وبلدورات وطوب فرعوني جديد، بالإضافة إلى تطوير وتجميل الجزر الوسطى بالمدينة، مع توسعة الطرق من الجانبين.

وأضاف أنه تم طرح أعمال الإنقاذ البحري على الشركات المتخصصة، للقيام بأعمال حماية شواطئ المدينة خلال موسم الصيف، وإدارة تشغيل البوابات الإلكترونية بمداخل المدينة، والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح أنه يتوقع وصول عدد الزائرين لمدينة مصيف بلطيم هذا الصيف أكثر من 3 ملايين زائر، وتم تجهيز جميع الفنادق بالمصيف، بالإضافة إلى الشاليهات والشقق الخاصة بالأهالي من أجل موسم الصيف، مشيرا إلى توافد الزائرين على المصيف نظرا لانخفاض تكلفة المعيشة والإيجار في بلطيم مع توفير جميع الإمكانيات.

وأكد محمد عرفة، مدير مكتب تأجير الشقق والشاليهات بالمصيف، أن الشقة كانت تؤجر العام الماضي في الأيام العادية بـ300 جنيه باليوم وأيام الأعياد بـ600 جنيه لليوم، وهذا العام أصبح تأجير الشقة العادية غرفتين وصالة بـ300 جنيه في اليوم والشقق المميزة والبحري والقريبة من البحر ستصبح بـ500 جنيه في الأيام العادية وفي الأعياد ربما تصل إلى 800 أو الف جنيه.

فيما قال خالد حسني، أحد العمال على الشاطئ، أن تأجير الشمسية على البحر كان العام الماضي سعرها 40 جنيها والكرسي 15 جنيها في اليوم، أما هذا العام فارتفع تأجير الشمسية إلى 60 جنيها والكرسي إلى 25 جنيها على البحر.