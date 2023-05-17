 جمال سليمان عضو لجنة تحكيم بالدورة الأولى لمهرجان السينما العربية في شرم الشيخ - بوابة الشروق
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جمال سليمان عضو لجنة تحكيم بالدورة الأولى لمهرجان السينما العربية في شرم الشيخ


نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 6:07 م

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية، مشاركة الفنان جمال سليمان في عضوية لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، بالدورة الأولى التي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يوليو المقبل، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء.

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان، إن جمال سليمان إضافة مهمة بما يملكه من رصيد وتاريخ وخبرات كبيرة، جعلته واحدا من نجوم التمثيل في العالم العربي.

وترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وتضم اللجنة أيضا في عضويتها، الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، ومدير التصوير د.سامح سليم، ود. محسن التوني عميد معهد السينما، والشيخة اليازية آل نهيان المنتجة وسفيرة الثقافة العربية، والسينارست عبد الرحيم كمال.

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