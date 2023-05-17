تعيين بنك باركليز من قبل المركزي المصري لبيع المصرف المتحد

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عُين بنك باركليز Barclay Bank PLC كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي أي كابيتال (Capital Investment Banking) لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز Baray Ban)، والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار ("باركليز") التابع له، ليكون مستشاراً مالياً دولياً، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.

هذا وسوف يتولى بنك باركليز تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلى سي أي كابيتال (CI Capital Investment

("Banking S.A.E. ("CI Capital، المعين محلياً.

يذكر البنك المركزي المصري، أنشأ المصرف المتحد في يونيو 2006، كجزء من استراتيجيته الإصلاحية للقطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك: البنك المصري المتحد بنك النيل والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

فيما يتعلق بانتشاره الجغرافي، فإن المصرف المتحد يعمل من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعاً و211 جهاز صراف آلي ويعمل به 1730 موظفا.

ومن حيث الملاءة المالية، ووفقاً لبيانات المركز المالي اللبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 60 مليار جنيه مصري، وإجمالي رأس المال 10.7 مليار جنيه مصري، مع توافر قاعدة رأسمالية مرتفعة تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.

وباركليز هو بنك عالمي. وتدعم خدماته كل من المستهلكين والشركات الصغيرة من خلال الخدمات المصرفية للأفراد، وكذلك كل من الشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الخدمات المصرفية المتميزة للشركات وجهات الاستثمار.

ويقدم بنك باركليز للاستثمار الخدمات المصرفية للعملاء إلى جانب تقديم الاستشارات الاستراتيجية بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، وتمويل الشركات وحلول إدارة المخاطر المالية، فضلاً عن خدمات إصدار الأسهم وأدوات الدين.

بنك باركليز (Barclays Bank) مرخص له من قبل المملكة المتحدة وخاضع للتنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.