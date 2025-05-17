الأمطار الغزيرة تغمر الطرق السريعة في الأرجنتين وتضطر السكان للإخلاء

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أمرت السلطات ما يربو على ألفي شخص بالإجلاء من مناطق ريفية شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس بعد عدة أيام من غمر أمطار غزيرة للطريق السريعة والمزارع وأحياء كاملة.

وعلقت حافلة على متنها 44 راكبا الليلة الماضية لأكثر من 10 ساعات على أحد الطرق التي تربط بوينس آيريس بوسط البلاد.

وهطلت على مدار الـ 72 ساعة الماضية أمطار تراوح منسوب المياه بعدها ما بين 8 و 15 بوصة، فيما يصل معدل الأمطار الشهري إلى نحو 7ر1 بوصة، حسبما أفاد مسؤولون.

ومن المتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار ويعقبها رياح شديدة، وتحث السلطات السكان على البقاء داخل منازلهم.

وشبهت السلطات العاصفة بأخرى هبت في مارس وأسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل.