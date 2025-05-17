واصل نادي ليفربول الإنجليزي خطواته لتأمين نجومه للمستقبل، بإعلانه اليوم عن تمديد عقد الظهير الأيمن الشاب كونور برادلي حتى يونيو 2029، في خطوة تُعزز استقرار الفريق على المدى البعيد.

وكان برادلي، البالغ من العمر 20 عامًا، مرتبطًا بعقد يمتد حتى صيف 2027، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع إدارة "الريدز" يقضي بإضافة موسمين جديدين لعقده، ليبقى في صفوف الفريق لأربع سنوات مقبلة على الأقل.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عبر برادلي عن سعادته الكبيرة بتوقيع العقد الجديد قائلاً:" أشعر بفخر وسعادة بالغة لتجديد عقدي مع ليفربول. هذه خطوة جديدة في رحلتنا معًا، وعلينا أن نواصل التحلي بالصبر والعمل الجاد".

وأضاف:" لقد كانا عامين رائعين منذ عودتي من الإعارة. العام الماضي قدمت أداءً جيدًا، وواصلت البناء عليه هذا الموسم، آمل أن نواصل هذا المشوار ونصنع المزيد من الذكريات مع الفريق".

وشارك برادلي مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 27 مباراة، قدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة دون أن يسجل أي أهداف، لكنه أثبت نفسه كعنصر مهم في تشكيلة المدرب يورجن كلوب، بفضل مستوياته المتصاعدة وانضباطه التكتيكي.

ويُعد برادلي ثالث لاعب يُجدد عقده مع ليفربول مؤخرا، بعد النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ضمن خطة إدارة النادي للحفاظ على الأعمدة الأساسية للمنافسة في السنوات المقبلة.