جماعة الحوثي تعلن استئناف العمل بمطار صنعاء بعد الضربات الإسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، استئناف العمل في مطار صنعاء باستقبال طائرة ركاب، بعد نحو 10 أيام من الضربات الإسرائيلية التي دمرته بشكل كامل.

وتعرض مطار العاصمة اليمنية حيث تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة وجهتها الرئيسية عمّان بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة، بين السادس والسابع من مايو لغارات إسرائيلية مكثفة.

وأعلن الحوثيون، حينها أنّ المطار دُمّر بالكامل وقدروا حجم الخسائر التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن نائب وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يحيى السياني قوله: «نستأنف السبت الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بعد إعادة جاهزيته وتشغيله»، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت القناة نفسها أعلنت في وقت سابق وصول أول رحلة للخطوط اليمنية على متنها 136 راكبا، فيما نشر المطار مقاطع فيديو على حسابه على فيسبوك تظهر هبوط الطائرة والركاب في صالة قيد الإنشاء.

وبين 2016 و2022، توقف المطار عن العمل سوى للرحلات التي تنظّمها الأمم المتحدة، في ظل النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

وقال المسئول الحوثي إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".

جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على أفقر دول شبه الجزيرة العربية، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

ونّدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، بشدة بالضربات الإسرائيلية التي قال إنها تتم بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية.

وقال إنّ الهجوم على البنية التحتية الاقتصادية والمرافق العامة في اليمن، بما في ذلك موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف يشكل أيضا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بشكل واضح.