اليمن: مطار صنعاء يستقبل رحلة قادمة من الأردن على متنها 136 راكبا

أعلن مطار صنعاء الدولي باليمن، اليوم السبت، استقبال رحلة جديدة قادمة من الأردن بعد توقف دام أيام جراء القصف الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مطلعة، لموقع "المسيرة نت"، بوصول أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء الدولي صباح اليوم على متنها 136 راكبا.

أوضح مدير المطار خالد الشايف، أن الرحلة القادمة من مطار عمان كان على متنها 136 راكبا، وستغادر إلى نفس الوجهة وعلى متنها 160 راكبا.

وكان مطار صنعاء، شهد خلال الأيام الماضية أعمالاً مكثفة على مدار الساعة؛ لاستكمال الصيانة وإعادة تأهيل المطار، قبل أن يصبح جاهزاً لاستئناف الرحلات المدنية، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي مباشر.