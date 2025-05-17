وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" السابق جيمس كومي بأنه "شرطي فاسد"، وذلك بعدما نشر الأخير صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت دعوة مبطنة إلى اغتياله.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة: "كان يعلم تماما ما يعنيه ذلك. كان يعني الاغتيال، وهذا واضح وجلي. صحيح أنه لم يكن يتمتع بكفاءة عالية، لكنه كان كفؤا بما يكفي ليفهم ما يعنيه ذلك".

وأضاف: "يدعو إلى اغتيال الرئيس"، واصفا كومي بأنه "شرطي فاسد".

ونشر كومي، يوم الخميس، منشورا عبر "إنستجرام" تم حذفه لاحقا، يظهر صورة لرقمي "86 47" كتبا بأصداف بحرية، واعتبر إشارة لاغتيال ترامب بالنظر إلى أن "86" يعني التخلص من شيء ما فيما ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

ومن جهتها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في "تهديد" باغتيال الرئيس دونالد ترامب من قبل كومي.

لكن كومي رد لاحقا بالقول إنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افتُرضت أنها كانت رسالة سياسية".

وأضاف: "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".