الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية ببغداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله إلى أرض الوطن، عائداً من العاصمة العراقية بغداد، وذلك عقب مشاركته الفاعلة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين.

وقد شهدت القمة حضوراً واسعاً لقادة وزعماء الدول العربية، حيث تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في المنطقة، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، والتأكيد على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وجاءت مشاركة الرئيس لتؤكد حرص مصر الدائم على دعم جهود التضامن العربي، والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.