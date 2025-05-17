قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الاضطراب الشديد، والتجارة الدولية تتعرض لتحديات مستجدة.

وأضاف أبوالغيط، في كلمتة خلال القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية، في العاصمة العراقية بغداد: نلمس اتجاهاً عالمياً للتكامل الإقليمي عوضاً عن آليات العولمة كما عرفناها في العقود الأخيرة.

وتابع: دولنا العربية مطالبة بالتجاوب الفعَّال مع هذه المتغيرات عبر رؤى جماعية واستراتيجيات مشتركة، وتعزيز التكامل والتنسيق في المجالات الاقتصادية كافة فهو لم يعد رفاهية أو تعظيماً لمكسب محتمل، وإنما ضرورة واجبة للمصلحة العربية في زمن يسوده الاضطراب وانعدام اليقين وتتزايد فيه المخاطر والتهديدات.

و أشار إلى عدد من الموضوعات والقضايا المهمة التي يتناولها جدول أعمال هذه القمة، وهي قضية "الأمن الغذائي العربي"، التي باتت تمثل أولوية في صُلب الاهتمامات العربية، بل والدولية.

وشدد على أهمية تأمين المخزونِ الغذائي العربي، مشيراً لمشروع استراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي، وذلك لاعتمادها والتوجيه بتنفيذ ما ورد بها من برامج وآليات. كما أشار لمناقشة القمة المبادرة الهامة التي تقدم بها العراق بشأن تحقيق الأمن الغذائي العربي من الحبوب.

كما أشار أبوالغيط إلى المقترح الذي تقدم به العراق حول إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب وهو المقترح الذي يهدف إلى تعزيز وتيسير نُظم التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك في ظل تصاعد التجاذبات بين عدد من الاقتصادات الكبرى بشن حروب تجارية، والتأثيرات المحتملة لذلك على منظومة التبادل التجاري العالمي وكذلك على إمدادات الغذاء والطاقة.

وأكد أن التحرك العربي في هذا السياق مطلوب وضروري من أجل تنسيق المواقف البينية وتجنيب المنطقة العربية مزيداً من تداعيات السياسات التي تبتعد عن نموذج السوق العالمية المفتوحة.

وأضاف أن هناك أيضا مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة، مشيراً لأهمية هذه المبادرة، التي تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مسارات تنموية من خلال تطوير شعبة الاقتصاد الأزرق عن طريق الاستثمار في مقدرات البلدان العربية ذات الإمكانات في هذا المجال، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام بيئياً.

كما أشار إلى المبادرة التي تم اطلاقها تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، وتهدف إلى الاسهام في جهود تعزيز الريادة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تحفيز البحث والتطوير العربي في التقنيات المتقدمة، وتشجيع اتخاذ خطوات ملموسة وفعّالة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.



وقال إن الأمن القومي العربي لن يتحقق إلا باجتماع عناصر القوة مثل الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والأمن المائي، وأمن الطاقة والأمن السيبراني والأمن المجتمعي.