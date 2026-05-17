عشرات الآلاف يحتجون في لندن والشرطة تعتقل 43 شخصا

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في احتجاجين رئيسيين في وسط العاصمة البريطانية، لندن، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة إنه تم اعتقال 43 شخصا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه تم تنظيم مسيرة تومي روبنسون "توحيد المملكة" ومسيرة يوم النكبة المؤيدة لفلسطين يوم السبت مع وجود حوالي 4 آلاف من أفراد الشرطة في الخدمة.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال ما مجموعه 43 شخصاً حتى الساعة 7:30 مساءً تقريبا (1830 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.

وذكرت شرطة العاصمة أيضا إنه تم اعتقال 22 شخصا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.

وأضافت الشرطة في منشور على منصة إكس أن أربعة ضباط تعرضوا للاعتداء يوم السبت وتعرض ستة لجرائم كراهية.

ونشر روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، مقطع فيديو على منصة إكس من الاحتجاج قال فيه: "كير ستامر، البلد مستيقظ، أيامك معدودة".

وفي مقطع آخر ادعى أن هناك الملايين في المسيرة لكن الشرطة قدرت أن عشرات الآلاف سيشاركون.

وفي المسيرة المؤيدة لفلسطين، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين يحملون لافتات وملصقات كتب عليها "بريستول تقف مع فلسطين" و"أوقفوا ترامب، أوقفوا فاراج" و"الحرية للرهائن الفلسطينيين"، وكان العديد من الأشخاص يرتدون الكوفيات.

وقدر منظمو المسيرة المؤيدة لفلسطين حضور ربع مليون شخص على الأقل، في حين قدرت الشرطة سابقاً حضور 30 ألف شخص.

وقالت النائبة عن حزب العمال أبسانا بيجوم للمتظاهرين في المسيرة إن الحركة لن تنقسم بسبب "اليمين المتطرف".

وقالت النائبة ديان أبوت إنهم يواجهون "عدوا مشتركا" في "اليمين المتطرف".

وألقي القبض على امرأة بعد أن رفضت على ما يبدو إزالة قناع وجه قماشي كانت ترتديه في الاحتجاج المؤيد لفلسطين.

وكانت جزءاً من مجموعة من المتظاهرين الذين طلب منهم جميعا إزالة أغطية الوجه.