أمريكا الجنوبية قريبة من توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراووجو، إن التجمع التجاري لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي اقتربا جدا من التوصل لاتفاق للتجارة الحرة.

وذكر أراووجو في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نشرته اليوم الاثنين، أن الاتفاق سوف يكون بمثابة نقطة قوية لمواجهة التوترات المتزايدة في التجارة العالمية.

وأضاف إن هناك "دافعًا سياسيًا لم نشهده منذ فترة طويلة"، موضحا أنه يمكن توقيع الاتفاق بحلول يوليو المقبل.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أنه بعد عقدين من المحادثات، اتفق الجانبان على معظم بنود الاتفاق، الذي إذا تم إبرامه، سيكون الأكبر الذي يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي من حيث تخفيض التعريفات الجمركية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي أبدى ملاحظات على الاتفاق، موضحا أن هناك الكثير من العمل يجب القيام به.

وقال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر، في حوار لمجلة "بوليتيكو" الأسبوع الماضي، إن المحادثات حول الاتفاق مع (ميركوسور) كانت "صعبة"، مضيفا: "لست متفائلا، لكنني لست متشائما".

وقالت سيسيليا مالمستروم، كبيرة المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع إنه على الرغم من "بعض الأمور المعقدة" المعلقة، "إلا أن هناك فرصة الآن لإنهائها" قبل أن تتولى المفوضية الأوروبية الجديدة مهامها.