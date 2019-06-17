صحيفة مغربية تكشف سبب عودة حمدالله لمعسكر أسود الأطلس

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كشفت تقارير صحفية مغربية عن سبب عودة عبدالرازق حمدلله مهاجم النصر السعودي لمعسكر منتخب أسود الأطلس اليوم الإثنين.

وأشارت صحيفة «أخبارنا المغربية» أن سبب عودة حمد الله إلى المعسكر هو إجراء إداري لا غير من أجل استلام جواز سفره ومجموعة من الوثائق الخاصة به.

وأكدت الصحيفة أن نور الدين النيبت لاعب منتخب المغرب الأسبق يسعى لاعادة حمد الله إلى صفوف أسود الأطلس وغلق صفحة الخلافات السابقة قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وكانت جامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن خروج حمد الله من المعسكر الإعدادي لأسود الأطلس جاء بسبب إصابة لحقت به على مستوى الظهر.

ويشارك المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المجموعة الرابعة التي تضم جنوب إفريقيا وكوت ديفوار ونامبيا.