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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 5 قطع من أراضي أملاك الدولة بالمجان بمساحات مختلفة بعدد من القرى على مستوى مراكز المحافظة بإجمالي مساحة 6538.8م2 لإقامة عدد من المشروعات الخدمية والتي تؤدى إلى رفع وتحسين مستوى الخدمات لمواطني محافظة الغربية.

حيث تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 3051.37م2 بالقطعة رقم 42 بحوض داير الناحية رقم 12 قرية محلة منوف مركز ومدينة طنطا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تجريبية عليها.

كما تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 705م2 بالقطعة رقم 90 حوض الساحل نمرة 2 ناحية العزيزية التابعة للوحدة المحلية بميت بدر حلاوة مركز سمنود لصالح وزارة التضامن الإجتماعى لإقامة مجمع تنموى شامل عليها.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء أيضاً على تخصيص قطعة أرض مساحتها 665.43م2 بناحية ميت هاشم , قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة جناح ثانوي عام عليها. وتخصيص المبنى الملحق بالوحدة المحلية لقرية أبوصير والبالغ مساحته 130م2 بالقطعة رقم 17 بحوض فياض والنشوه وبسرنطة نمرة 31 قسم أول مركز ومدينة سمنود لصالح وزارة العدل لإستغلاله كمقر لمكتب الشهر العقاري والتوثيق.

كما وافق أيضاً على تخصيص قطعتي أرض أملاك دولي بمساحتي 1600م2 و 387 م2ضمن القطعة رقم 95 بحوض اليهودية نمرة 12 زمام مدينة قطور لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها.

وأكد السعيد أن قرارات التخصيص هذه تأتى في إطار حرص الدولة على زيادة عدد المشروعات الخدمية بالقرى والعزب لتحسين مستوى الخدمات التي تقدم بها والعمل على راحة المواطنين.