شينخوا: الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

يزور الرئيس الصيني شي جين بينج كوريا الشمالية هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاثنين.

وسوف تكون زيارة شي المقررة يومي الخميس والجمعة هي الأولى التي يقوم بها لكوريا الشمالية منذ تولى رئاسة الصين، على الرغم من أن كيم زار الصين في عدة مناسبات.

وسعت الصين، الحليف الرئيسي والشريك التجاري لكوريا الشمالية، للاضطلاع بدور رئيسي في المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن من أجل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وكانت قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام في فبراير الماضي قد فشلت في حل القضية، حيث لم تتفق واشنطن وبيونج يانج على القضية المحورية المتمثلة في منع الانتشار النووي . ودعا كيم دون جدوى إلى رفع عدد من العقوبات الدولية.

وتأتي زيارة شي لكوريا الشمالية قبل قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان، والتي تبدأ في 28 يونيو.