محافظ البحيرة يتفقد مستشفى رشيد

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قام اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بجولة ميدانية اليوم بمركز ومدينة رشيد بدأها بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالدور الرابع من مبنى المستشفى الجديد برشيد بنسبة تنفيذ 85 % والمقرر تسليمها مع نهاية العام الجاري .

ووجه اللواء المحافظ بنهو الأعمال والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للإنتهاء من مبنى المستشفى الجديد مع رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى .

يذكر أن مبنى المستشفى مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية ويضم مبنى طوارئ بملحقاته بالدور الأرضي وعمليات طوارئ وأطفال مبتسرين وعناية مركزة تسع 50 سريراً بإجمالي تكاليف 30 مليون جنية للأجهزة والمعدات الطبية مشاركة مجتمعية من شركة بريتش بتروليم، كما تضم قسم الأشعة المقطعية الجديد المتبرع به من شركة بتروجت بتكلفة 6 ملايين جنية .

وتفقد ا المحافظ أقسام المستشفى وألتقى بعدد من المرضى وأكد على ضرورة الإرتقاء بالمنظومة الصحية بمدن ومراكز المحافظة والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية والطبية ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها بأحدث المعدات وحسن معاملة المرضى .

رافق المحافظ اللواء عماد الدكرورى - رئيس مدينة رشيد ومحمد عباسي - عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد