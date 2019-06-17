جامعة القاهرة تعلن إطلاق 10 فاعليات ضمن خريطة للأنشطة الصيفية

الخشت: الأنشطة تستهدف تطوير طرق التفكير وتحرير الوجدان عند الطلاب

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية ٢٠١٩، والذي يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، إن البرنامج يستهدف تطوير طرق التفكير وتحرير الوجدان عند الطلاب، مشيرًا إلى أنهم بدأؤا هذه الأنشطة الصيفية بتجهيز الملاعب ومعسكر "قادة المستقبل"، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة، بالإضافة إلى إعداد برنامج الأنشطة الطلابية الذي يستهدف بناء العقل بتنظيم أحد المعسكرات المهمة تحت عنوان "تطوير العقل المصري" النسخة الثالثة.

وأضاف أن خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة تشمل 10 فاعليات منها تنظيم مسابقة لأحسن 10 مقالات فى التفكير العقلاني النقدي، تنظيم ندوات لكبار الكتاب والمفكرين، وكذلك تنظيم مسابقات رياضية وفتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب فى الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وفتح حمامات السباحة للطلاب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات.

وأشار إلى تنظيم الجامعة ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، والاشتراك في نادي العلوم ودعم انشطة الابتكارات العلمية، وإعداد معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة الذي يقام هذا العام، تحت عنوان "تطوير العقل المصري .. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

ولفت إلى أن معسكر قادة المستقبل يتضمن 6 أفواج ويستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالمنهج العلمي في التفكير وحل المشكلات.

وقال إنه سيتم فتح قاعة المصريين بالمدينة الجامعية لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية مجانا للطلاب.