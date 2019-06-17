أبوريدة يجتمع برئيس الاتحاد الإفريقي لوضع اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح كأس الأمم

يعقد هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماعًا تنسيقيًا بشأن وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يتحدث أبو ريدة مع أحمد أحمد، حول حفل افتتاح البطولة الذي سيشهد مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره زيمبابوي ضمن منافسات الجولة من دور المجموعات في تمام الساعة العاشرة مساءً، في استاد القاهرة.

ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مع كل من زيمبابوي وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.